РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 янв. До 20 января планируют завершить фасадные работы в строящейся пристройке к школе №2 в подмосковных Котельниках, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Завершается строительство пристройки к школе №2 в Котельниках. К концу следующей недели (20 января - ред.) планируется завершение фасадных работ. До середины февраля будет установлено технологическое оборудование», - говорится в сообщении.

Пристройка к школе рассчитана на 300 мест. В ней будут располагаться учебные классы, столовая с пищеблоком, хореографический класс.

«На площадке сейчас работают порядка 50 человек, со следующей недели количество людей будет увеличено. В конце марта планируем получить заключение о соответствии объекта», - отметил заместитель главы округа по вопросам градостроительства Сергей Жигалкин.