РИАМО - 13 янв. В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности погоды на 14 января из-за сильного ветра и метели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 14 января.

Аналогичный уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Тверской, Владимирской и Калужской областей.

В Москве и Подмосковье 14 января ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег, местами метель. На дорогах местами гололедица. Температура ночью ожидается от минус 6 до минус 4 градусов, днем – минус 3 - минус 1 градус.

Южный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-11 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.