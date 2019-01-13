РИАМО - 13 янв. В подмосковном Сергиево-Посадском районе решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве собутыльника в городе Пересвет, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В Пересвете 12 января в квартире обнаружили тело 38-летнего мужчины с колото-резанным ранением шеи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 58-летний знакомый погибшего.

«На допросе подозреваемый сообщил следователю, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.