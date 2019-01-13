РИАМО - 13 янв. Столичные оперативники задержали троих подозреваемых в покушении на мошенничество, злоумышленники попытались снять 1,5 миллиона рублей со счета организации, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

В полицию поступило заявление от руководителя одной из организаций. По его словам, двое неизвестных незаконно пытались снять с банковского счета организации денежные средства.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – 26-летнюю и 42-летнюю женщин, проживающих в Подмосковье, и 31-летнего жителя столицы», - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники пытались снять со счета компании 1,5 миллиона рублей по поддельным документам. Сотрудники банка усомнились в законности их действий и уведомили руководителя.

Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны.