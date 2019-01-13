РИАМО - 13 янв. В столице местами наблюдается дымка, видимость на дорогах составляет от 4 до 6 километров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Утро воскресного дня встретило москвичей небольшим морозом. В 9 часов утра на главной метеостанции на ВДНХ было минус 7 градусов, такая же температура и в районе МГУ, в Тушине – минус 7,7 градуса, в районе ТСХА – минус 6,8 градуса, в центре, на Балчуге – минус 6,1 градуса.

«На ВДНХ и в районе МГУ идет небольшой снег, в Тушине и в районе ТСХА наблюдается слабая дымка. Видимость на дорогах в районе ВДНХ и Тушина - 4 километра, в районе ТСХА - 6 километров. Ветер слабый», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление в столице пониженное и составляет 732 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха высокая - 90%.

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