РИАМО - 13 янв. За прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало до 3 миллиметров осадков, что составляет около 7% от нормы для января, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве за вчерашний день и сегодняшнюю ночь выпало 2 миллиметра осадков, по области местами максимум 2-3 миллиметра осадков», - сказал Тишковец.

Он отметил, что количество осадков в воскресенье будет несущественным.

«Сегодня без осадков, но потепление в Москве до минус 2 – минус 4 градусов, по области - минус 1 – минус 6 градусов», - добавил синоптик.

Норма осадков для января составляет 42 миллиметра.