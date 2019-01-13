РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. «Мосавтодор» планирует отремонтировать надземный пешеходный переход на улице Лапшенкова в Подольске в феврале по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать надземный пешеходный переход. Он отметил, что в переходе (недалеко от железнодорожной станции «Кутузовская») отсутствует остекление двух секций вентиляционной решетки.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу ремонта пешеходного перехода на автодороге по улице Лапшенкова и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ремонту пешеходного перехода включены в производственную программу ремонта на 2019 год со сроком выполнения работ до 28 февраля 2019 года», - сказал начальник домодедовского РУАД №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.