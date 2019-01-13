РИАМО - 13 янв. В подмосковном Пушкинском районе ссора двух приезжих из Средней Азии закончилась для одного из них на больничной койке, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«11 января в 22:00 в Пушкинском районе, деревня Бортнево, бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Пушкинская РБ имени профессора Розанова» доставлен и госпитализирован гражданин Средней Азии 1988 года рождения, зарегистрированный в Ивантеевке», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин Средней Азии 1998 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.