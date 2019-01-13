РИАМО - 13 янв. Информация о нападении мужчины с ножом на сотрудников скорой медицинской помощи на Люблинской улице в Москве не соответствует действительности, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее СМИ сообщали, что на Люблинской улице мужчина напал с ножом на сотрудников скорой медицинской помощи.

«Информация не соответствует действительности. Сообщение поступало, сотрудники полиции выезжали на место. Был мужчина, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, но никаких противоправных действий не производил в отношении сотрудников скорой помощи», - сказал собеседник агентства.