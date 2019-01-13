РИАМО - 13 янв. В столице неизвестный проник в квартиру безработного мужчины на улице Башиловской и украл оттуда деньги и ценности, ущерб составил около 1,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 12 января в 20:09 в службу «02» от безработного мужчины 1975 года рождения, зарегистрированного на улице Башиловской, поступило сообщение о краже из квартиры по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 12 января с 12:00 до 20:00 неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру заявителя, расположенную на пятом этаже дома по вышеуказанному адресу, где из тумбочки совершил кражу денежных средств в сумме 6,6 тысячи долларов США, 900 тысяч рублей, а также золотой цепочки с золотым крестом», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 1,481 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».