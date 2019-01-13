РИАМО - 13 янв. В квартире в городе Пересвет подмосковного Сергиево-Посадского района нашли тело мужчины с ножевым ранением, за убийство задержали собутыльника потерпевшего, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«12 января в 10:32 в квартире дома на улице Строителей в Пересвете Сергиево-Посадского района с ножевым ранением обнаружен труп местного жителя 1980 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление задержан мужчина 1960 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Собеседник агентства добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».