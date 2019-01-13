РИАМО - 13 янв. Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Рязанская» станет крупнейшим в Москве, здесь соединятся все виды транспорта, доступные в столице: электрички, метро, МЦК и наземный городской транспорт, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

10 января Собянин вместе с генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым открыл новый остановочный пункт «Карачарово» Горьковского направления МЖД. Реконструкция «Карачарова» является этапом создания транспортно-пересадочного узла «Рязанская».

«Это новые восточные ворота Москвы (ТПУ «Рязанская»- ред.). Здесь будут сосредоточены все виды транспорта, которые есть в Москве. Это Некрасовская радиальная линия - новая ветка метро, строящаяся Большая кольцевая линия метро, МЦК, радиальное направление железной дороги и уже сегодня будут останавливаться скоростные электрички», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что «Рязанская» станет крупнейшим транспортным узлом в Москве, а также одним из самых больших в Европе.

Транспортно-пересадочный узел «Рязанская» расположен на стыке Рязанского проспекта с Нижегородской улицей, в точке пересечения четырех крупнейших транспортных артерий города: МЦК, Горьковского направления МЖД и двух строящихся линий метро – Некрасовской (Кожуховской) и Большой кольцевой.

В состав ТПУ войдут: действующая станция МЦК «Нижегородская», строящаяся станция метро «Нижегородская», остановочный пункт «Карачарово» Горьковского направления МЖД, пассажирские терминалы, коммерческие объекты (офисы, торговый центр, апартаменты, паркинг). Также планируется открытие центра госуслуг «Мои документы».

Создание ТПУ «Рязанская» позволит обеспечить комфортную пересадку пассажиров между четырьмя видами транспорта (в том числе наземного общественного). Также ТПУ обеспечит полноценную работу Некрасовской линии метро, для которой «Рязанская» будет главным пересадочным узлом, принимающим основные потоки пассажиров, следующих в центр из Некрасовки и других районов за МКАД.

Кроме того, транспортно-пересадочный узел обеспечит комфортный въезд в город и пересадку на другие виды транспорта для пассажиров Горьковского направления МЖД (и МЦД в перспективе), снизит нагрузку на Курский вокзал и станцию метро «Курская», Рязанский проспект и Нижегородскую улицу, улучшит условия транспортного обслуживания жителей районов Нижегородский, Лефортово и других.