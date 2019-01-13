РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. На улице Сосновая в подмосковном Подольске планируют обустроить пешеходный переход до 17 июля 2019 года по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на отсутствие пешеходного перехода. Она отметила, что в микрорайоне Кутузово на улице Сосновая на пересечении с улицей Бородинская нет пешеходного перехода на автобусную остановку и в лесопарк «Елочки». Ежедневно жители рискуют своей жизнью и вынуждены переходить проезжую часть, необорудованную пешеходным переходом, чтобы попасть на остановку или в лесопарк.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу обустройства пешеходного перехода на автомобильной дороге по улице Сосновая и сообщает, что данная автодорога является дорогой местного значения. Работы по обустройству пешеходного перехода на автодороге по улице Сосновая включены в производственную программу ремонта на 2019 год со сроком выполнения работ до 17 июля 2019 года», - сказал замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.