РИАМО - 13 янв. В Москве завершающийся фестиваль «Путешествие в Рождество» оказался настолько же масштабным событием, как проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал 14 декабря на 78 площадках, в том числе 15 окруж­ных. В воскресенье главный городской зимний фестиваль работает последний день.

«Даже сложно с чем-либо сравнить (фестиваль «Путешествие в Рождество» - ред.), наверное, с чемпионатом мира по футболу. Мы говорили о том, что огромное количество гостей приехало на чемпионат, в течение месяца побывало 4,5 миллиона человек. Здесь (на фестивале «Путешествие в Рождество» - ред.) практически за неделю приехало около 5 миллионов человек», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что для проведения фестиваля «Путешествие в Рождество» задействовано около 200 тысяч человек: сотрудников метрополитена, железнодорожного и наземного городского транспорта, такси, работников коммунальных служб и правоохранительных органов.

Собянин также рассказал, что площадки «Путешествия в Рождество» в спальных районах города иногда были более популярными, чем центральные, потому что располагаются в больших жилых массивах.

«Люди с большим удовольствием приходили на свои новые районные площадки. Например, площадка в Новокосине была по популярности сопоставима с Тверской», - заключил мэр.

Чемпионат мира по футболу FIFA проходил в России в первый раз, он длился месяц – с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры провели в 11 российских городах, в том числе в Москве. По данным Ростуризма, общее количество гостей мундиаля составило порядка 6,8 миллиона человек.