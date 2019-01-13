РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Игрок Марк Верба из хоккейного клуба «Русские витязи», образованного из воспитанников подольского клуба «Витязь», получил право сыграть в матче звезд Континентальной хоккейной лиги, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила имена четверых хоккеистов, которые за выступление на Кубке вызова (матче лучших игроков, выступающих в чемпионате МХЛ) получат право сыграть в матче звезд КХЛ. Лучшими игроками признаны Марк Верба («Русские витязи», Чехов), Антон Васильев («Динамо» Санкт-Петербург), Кирилл Марченко («СКА-1946» Санкт-Петербург) и Арсен Хисамутдинов («Реактор» Нижнекамск)», - говорится в сообщении.

Хоккейный клуб «Русские витязи» — молодежная команда по хоккею с шайбой из города Чехов, составленная из воспитанников хоккейного клуба «Витязь» (Подольск) и выступающая в Молодежной хоккейной лиге.