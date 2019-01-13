РИАМО - 13 янв. В Москве и Подмосковье продолжается потепление, в воскресенье температура будет на 3 градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в Московском регионе обусловится влиянием слабовыраженного гребня антициклона.

«Это значит, что до существенных осадков дело не дойдет, из-за облаков кое-где неуверенно может выглянуть солнце, потепление продолжится и температурный фон окажется уже на 2-3 градуса выше положенной для января климатической нормы. Кроме того, атмосферное давление останется очень низким, что негативно скажется на метеозависимых людях», - написал Тишковец в Instagram.

По его словам, днем будет облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в столице – минус 2-4 градуса, по области – минус 1-6 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

«Относительная влажность - 70-75%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 731 миллиметр ртутного столба», - добавил синоптик.