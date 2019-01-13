РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Рыболовы Подольска провели субботник на реке Петрица в микрорайоне Климовск против замора рыбы, в рамках мероприятия активисты расширили полынью и прочистили сток, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель Климовского рыболовного клуба Владимир Абарбанель.

«Участники Климовского рыболовного клуба 12 января провели субботник на реке Петрица в микрорайоне Климовск против замора рыбы. В частности, рыболовы расширили полынью возле трубы и прочистили сток, разбили и убрали лед в ранее прорубленных прорубях. В ходе субботника прошел импровизированный турнир на самую быструю пробуренную лунку во льду. С результатом 18,54 секунд победил Александр Митрошин», - сказал Абарбанель.

Он отметил, что в январе рыба в реке Петрица микрорайона Климовск начала гибнуть. В настоящее время имеется две версии причин случившегося.

«По первой версии, в Петрицу кто-то сбросил бытовые или промышленные стоки, что привело к отравлению рыбы. Об этом говорит неприятный запах от воды в проруби, где купаются моржи. По второй версии, когда строители реконструировали сток под дорогой, то слишком завысили уровень дна стока, из-за чего вода вытекает понемногу, и хорошего течения в запруженной акватории нет. А когда перед трубой набросали снег с дороги, то сток и вообще прекратился. Сейчас он восстановлен» ,- пояснил собеседник.

Ранее члены одного из рыболовных клубов округа уже написали заявление в Роспотребнадзор и собираются за свои средства проверить химический состав воды.