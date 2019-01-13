РИАМО - 13 янв. Пожарные потушили загоревшееся транспортное средство на Ярославском шоссе в Сергиево-Посадском районе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

12 января в 19:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Сергиево-Посадский район, 81-й километр Ярославского шоссе.

«В 19:50 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что в случае пожара нельзя поддаваться панике. Сообщать о возгорании следует в ГУ МЧС России по Московской области по телефону: 8 (498) 505-41-70, а также по номеру «01», с мобильного – «101».