РИАМО - 13 янв. Все аварийные работы в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе в столице планируют провести в течение воскресенья и ближайшей ночи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

10 января в Тушинском тоннеле обвалился грунт, на автомагистраль вынесло воду с песком и глиной. Тоннель располагается под земляной дамбой и руслом канала имени Москвы. Поступление воды в тоннель прекратилось в 15:20, а в 18:30 полностью восстановили движение транспорта. Представитель пресс-службы канала имени Москвы назвал возможной причиной ЧП проводившиеся в 2003 году работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля.

«Сейчас идет (в Тушинском тоннеле – ред.) аварийный сброс воды в соответствующем шлюзе, после этого будет укреплена стенка и зачищена, соответственно, вода и грязь в самом тоннеле. И он будет запущен. Надеюсь, что до завтрашнего утра, все аварийные работы будут проведены», - сказал Собянин в эифире телеканала «Россия 1».

Тушинский тоннель был открыт в 1937 году, он проходил под каналом Москва – Волга (ныне канал имени Москвы), построенном тогда же. Позднее, в 1944 году, через тоннель пустили трамвай. В 1972 году были открыты проезд для движения в область и подземный пешеходный переход. В 2001 году была произведена последняя реконструкция: сооружению добавили еще два тоннеля.