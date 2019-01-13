РИАМО - 13 янв. Московский театр «Сатирикон» отметит открытие после реконструкции новой постановкой, здание планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2019 года, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

«В этом году нашему театру исполняется 80 лет. Мы планируем открыть после реконструкции здание «Сатирикона» и выпустить в новом сезоне премьеру. Здесь мы просим поддержки со стороны Минкультуры России», - сказал художественный руководитель театра Константин Райкин на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Райкин уточнил, что, согласно планам, здание театра будет сдано в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Постановка, название которой пока не разглашается, станет вторым новым спектаклем театра в этом году. Артисты постараются поставить его уже на обновленной сцене.

А первой премьерой 2019 года будет спектакль «Всем кого касается» по одноименной пьесе Даны Сидерос. Он будет идти с 3 по 5 апреля на сцене «Планеты КВН» - площадке, которую «Сатирикон» арендует на время реконструкции здания.

«Было бы здорово, если «Сатирикон» откроется в Год театра. Что касается постановки, то мы ее также поддержим. Будет просто замечательно, если она станет премьерным спектаклем в новом здании», - отметил Мединский.

Московский театр «Сатирикон» ведет свою историю с основания Ленинградского театра эстрады и миниатюр в 1939 году. В 1982 году театр переехал в Москву, а c 1987 года носит свое нынешнее название. С августа 2015 года здание театра закрыто на масштабную реконструкцию. Спектакли большой сцены идут в «Планете КВН», а спектакли малой сцены - в Учебном театре Высшей школы сценических искусств.