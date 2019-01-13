РИАМО - 13 янв. Частный дом загорелся на Новосовихинском шоссе в Балашихе, площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«12 января в 23:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, Носовихинское шоссе, дом 42. 13 января в 00:16 - локализация пожара на площади 100 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 05:00 пожар ликвидировали. Привлекаемые силы и средства: девять единиц техники, 29 человек, в том числе от МЧС: три единицы техники, 11 человек.