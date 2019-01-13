РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. В подмосковных Люберцах возле станции «Малаховка» электричка сбила трех человек, два из них погибли, один получил тяжелые травмы, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в правоохранительных органах.

Около 18:10 12 января в районе станции «Малаховка» Казанского направления МЖД электропоездом сообщением 47-й километр - Москва смертельно травмированы двое мужчин в возрасте 45-50 лет. По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Транспортная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

«В 50 метрах от станции «Малаховка» в городском округе Люберцы в сторону Москвы электричка сбила троих. Два трупа, третий пострадавший получил тяжелые травмы», - сказал собеседник агентства.