РИАМО - 13 янв. В воскресенье утром в аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали и отменили 49 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» семь рейсов задержали, еще шесть отменили. В аэропорту «Шереметьево» 14 рейсов задерживаются. Во «Внукове» 11 рейсов задерживаются, еще 11 отменены.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.