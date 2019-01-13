РИАМО - 13 янв. На 33-м километре внешней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием двух легковых автомобилей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На 33-м километре внешней стороны МКАД столкнулись два автомобиля. Без пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.