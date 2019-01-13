РИАМО - 13 янв. В Москве и Подмосковье в воскресенье будет идти небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 5-7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погодные условия Московского региона по-прежнему будет определять североатлантический циклон. Под его влиянием продолжит идти небольшой снег. Максимальная температура во второй половине дня составит минус 5 – минус 3 градуса в столице, и от 7 до 2 градусов мороза по области», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется низким - 733 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормального. Относительная влажность воздуха - около 80%.

«Пониженный фон атмосферного давления, смена температурного режима, повышенная влажность воздуха, такие условия трудно назвать благоприятными. В первую очередь негативное влияние погодных факторов почувствуют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно это касается гипотоников и людей с неустойчивым собственным артериальным давлением. В группе риска люди с вегето-сосудистой дистонией», - добавляют синоптики.

Они отмечают, что из-за высокой влажности воздуха на фоне небольших морозов могут напомнить о себе хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника.