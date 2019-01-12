РИАМО - 12 янв. Двое подростков получили травмы в результате конфликта возле торгового центра в районе Чертаново Северное в столице, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Около двух часов назад на службу «02» поступило сообщение о конфликте несовершеннолетних в районе Чертаново Северное около торгового центра. На место прибыл экипаж для обследования прилегающей территории, обнаружили двух подростков. У них были телесные повреждения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что двух несовершеннолетних передали медикам. На данный момент полиция проводит проверку.

«Выясняем при каких обстоятельствах подростки получили травмы. Между собой ли конфликтовали или это были третьи лица», - отметил представитель пресс-службы.

Тела двух подростков обнаружили в Москве. ВИДЕО>>