РИАМО - 12 янв. Столичные полицейские задержали двух ранее судимых молодых людей при попытке кражи теплового оборудования из организации на общую сумму около 500 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию обратился сотрудник предприятия с сообщением о том, что в одно из помещений организации на Покровской улице, возможно, проник неизвестный, так как сработала входная сигнализация.

«Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали двух молодых людей, у которых при себе было обнаружено и изъято тепловое оборудование, принадлежащее организации, стоимость которого составляет около полумиллиона рублей», - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники вскрыли дверь в подвал, где хранилось оборудование, и попытались с ним скрыться. Оба молодых человека – ранее судимые приезжие 22 и 24 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении второго – в виде заключения под стражу.