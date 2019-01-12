РИАМО - 12 янв. В музее Победы в Москве начался конкурсный отбор участников в бесплатную школу экскурсоводов, принять участие в проекте могут профессиональные гиды, школьники, студенты и пенсионеры, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Музей Победы открыл новый проект «Экскурсовод музея Победы». Его участниками могут стать профессиональные гиды и учителя истории, школьники и студенты, а также пенсионеры.

«Целью проекта является поиск креативных, любящих историю детей и взрослых, которые, пройдя конкурсный отбор, станут внештатными экскурсоводами и уже в марте 2019 года проведут свои первые экскурсии», - отметила заведующая экскурсионным отделом музея Победы Елена Наумова.

Первое собрание будущих экскурсоводов состоялось 12 января. В нем приняли участие активисты клуба «Десантник» и группа гидов, которые проходят обучение в Ассоциации гидов-переводчиков. Для гостей провели экскурсию по открытой площадке и основной экспозиции музея, а затем в кинозале состоялся мастер-класс.