РИАМО - 12 янв. Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) заявили, что сообщения о мандаринах, которые якобы заражены гриппом и продаются на территории России, не соответствуют действительности, сообщает Газета.ru.

Представители службы подчеркнули, что к «случайным источникам информации» следует относиться с недоверием. Сообщения о зараженных гриппом мандаринах распространялись в мессенджерах и социальных сетях.

«Также в ведомстве заверили, что проверяют все фрукты, которые поступают в продажу на территории России», - уточняется в материале.