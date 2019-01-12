РИАМО - 12 янв. На станции «Малаховка» в подмосковных Люберцах электричка насмерть сбила двух мужчин, данное происшествие не повлияло на движение поездов Московской железной дороги, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы МЖД.

В субботу около 18:10 в районе станции «Малаховка» Казанского направления МЖД электропоездом сообщением 47-й километр - Москва смертельно травмированы двое мужчин в возрасте 45-50 лет. По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Транспортная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

«На движение поездов ситуация не повлияла. Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время движение поездов Казанского направления Московской железной дороги осуществляется в штатном режиме. Поезда выходят в рейс и следуют по маршруту по расписанию.