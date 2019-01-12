РИАМО - 12 янв. Столичные полицейские задержали 32-летнего приезжего, который подозревается в умышленном поджоге автомобиля на парковке возле торгового центра в Олимпийской деревне, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В дежурную часть ОМВД России по району Тропарево-Никулино Москвы поступило сообщение о возгорании автомобиля Fiat на парковке возле торгового центра в Олимпийской деревне. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого – 32-летнего приезжего. Установлено, что в результате возникшего конфликта с владельцем Fiat злоумышленник намеренно осуществил поджог машины», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.