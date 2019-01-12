РИАМО - 12 янв. Юные музыканты из норильского духового оркестра приехали в оздоровительный лагерь «Чайковский» в Подмосковье, они также выступили с благотворительными концертами в музее Победы, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«30 юных музыкантов из норильского духового оркестра Brass Banda приехали в подмосковный оздоровительный лагерь «Чайковский». Но ребята не только отдыхают и бывают на экскурсиях по Москве и Подмосковью, но и выступают с благотворительными концертами. 11 и 12 января уникальный танцующий детский духовой оркестр выступил в музее Победы», - говоритися в сообщении.

Во время часовой программы в исполнении оркестра прозвучали современные зарубежные эстрадные и джазовые произведения. Участники коллектива - лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей в сольных и ансамблевых номинациях.

«Мы представили столичному зрителю яркие и красивые номера. Во время концерта мы выступаем без дирижера. Все произведения музыканты играют наизусть, одновременно выполняя различные танцевальные движения. У нас необычный танцующий духовой оркестр», - отметил руководитель коллектива Алексей Пупик.

Концерты прошли в рамках международного фестиваля «Бессмертный оркестр», который является частью масштабного проекта «Журавли Победы».

Как провести зиму в Подмосковье>>