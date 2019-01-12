РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. В подмосковном Подольске в субботу прошел митинг за выделение земли многодетным семьям, в нем приняло участие около 50 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов митинга Михаил Чириков.

«В Подольске 12 января прошел митинг, посвященный проблемам предоставления земельных участков многодетным семьям на территории городского округа Подольск и способам их решения. В нем приняло участие около 50 человек. В ходе митинга обсудили наиболее острые вопросы, касающиеся более 1 тысячи многодетных семей, стоящих в очереди на земельные участки в течение более пяти лет. Они требуют внимания, изучения предложений по их решению и выработке рекомендаций для профильных подразделений законодательной и исполнительной власти», - сказал Чириков.

По его словам, митингующие готовят окончательную резолюцию, в которой напишут свои требования и предложения к власти. В частности, ввести временной регламент на ожидание в очереди, оказывать финансовую помощь в подведении дорогостоящих коммуникаций, ввести в качестве альтернативы денежную компенсацию для самостоятельного приобретения многодетными семьями участков под индивидуальное жилое строительство.

Он отметил, что митингующие также просят разобраться с выделением земли многодетным семьям в деревне Матвеевское, где после принятия генплана может измениться назначение земель.