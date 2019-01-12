РИАМО - 12 янв. Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет решение о статусе РУСАДА - Российского антидопингового агентства - 22 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства на днях прибыли в Москву. Они должны получить доступ к базе данных московской лаборатории.

«Исполком WADA 22 января обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА», - говорится в сообщении, распространенном WADA.

РУСАДА было обязано до 31 декабря 2018 года предоставить экспертной группе WADA доступ к данным для проверки допинг-проб российских спортсменов, однако российское ведомство не уложилось в установленные сроки.

Выполнение данного дедлайна было одним из обязательных условий для того, чтобы РУСАДА сохранило полноценный статус в рядах международной организации и могло функционировать в полной мере. Теперь РУСАДА может быть лишено официального статуса. Судьбу агентства решит исполнительный комитет WADA.