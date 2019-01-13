РИАМО - 13 янв. В воскресенье в Москве закрывается главный городской зимний фестиваль «Путешествие в Рождество», стартовавший 14 декабря на 78 площадках, в том числе 15 окруж­ных.

В программу фестиваля вошел зрелищный ледовый балет, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, а еще спортивные игры, мастер-классы и экскурсии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин‏ поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении «Путешествия в Рождество»: организаторов, артистов, дизайнеров, сотрудников торговли, коммунальных служб, транспорта и правоохранительных органов.

В воскресенье у москвичей и гостей столицы также есть последний шанс посмотреть на ледяные копии Колизея, Сфинкса и Кремлевской стены, которые установили в парке Победы в рамках фестиваля «Ледовая Москва». Он стартовал в конце декабря. К открытию в парке установили ледяные копии древних памятников и самых знаменитых сооружений мира. Гости также могут увидеть копии дворца китайских императоров, главного храма древних Афин Парфенона и пирамиды Хеопса. Кроме того, на площадке фестиваля можно увидеть копию собора Василия Блаженного.

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