РИАМО - 12 янв. В немецком Оберхофе норвежец Йоханнес Бе одержал победу в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира, россиянин Александр Логинов финишировал пятым, сообщает Газета.ru.

«Финиширует Йоханнес Бе! Вторым приходит Пайффер с отставанием 15 секунд, Хофер - третий. Споткнулся, задев немца, итальянский биатлонист. Фуркад остается на четвертом месте. 32,6 секунды проиграл Мартен Йоханнесу. В топ-5 финиширует Александр Логинов - плюс 42,4 отставание от лидера», - говорится в сообщении.

Россиянин Евгений Гараничев замкнул десятку лучших с результатом 36.31,3. Дмитрий Малышко стал 21-м, Максим Цветков финишировал на 24 месте, а Матвей Елисеев - на 29-м.