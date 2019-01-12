РИАМО - 12 янв. Российские родильные дома отличаются от западных более трепетным отношением к новорожденным и их мамам, считает главный врач столичного роддома №4 Ольга Шарапова.

Родильный дом №4 при городской клинической больнице имени В.В. Виноградова был признан лучшим учреждением родовспоможения Москвы 2018 года по итогам фестиваля «Формула жизни».

«Даже если и ездят рожать за границу, то, на мой взгляд, основной мотив не в качестве медицинских услуг. У нас хорошие специалисты. Они стажируются в зарубежных клиниках, к нам приезжают врачи из Европы и США», - сказала Шарапова в интервью официальному сайту мэра Москвы.

Она добавила, что несколько бригад сотрудников роддома прошли стажировку в клинике акушерства и гинекологии в американских Сиракузах.

«Оказалось, что наш роддом не отличается от крупного частного медицинского центра Америки. Более того, оказалось, что мы применяли очень много прогрессивных методик, которых у них тогда еще не было. Там другие стандарты: мы обязательно проводим множество исследований, например функциональную и ультразвуковую диагностику, которая у них не обязательна, или кардиотокографию, которую они проводят только тогда, когда женщине что-то угрожает, а мы делаем это всем без исключения», - пояснила главврач.

По ее словам, в Америке пациенток выписывают домой через 12 часов после родов независимо от того, как они протекали.

«У нас выписка проходит на третьи сутки. Мой личный опыт обучения в Англии, Италии, Германии и Финляндии показал, что у нас более внимательно и трепетно относятся к новорожденным и их мамам. Нас всегда учили, и мы учим этому сейчас, - нельзя рассматривать ребенка отдельно от семьи, вне ее социума. На западе такого подхода нет», - добавила Шарапова.

По ее словам, роддом №4 стал одним из первых, где стало доступно проведение вертикальных родов. В медучреждении создана домашняя атмосфера, есть комфортные одноместные палаты с душем и туалетом, палаты семейного типа. В роддоме 17 индивидуальных боксов для рожениц с телевизорами, Wi-Fi, фитболами, в некоторых есть ванны-джакузи.

Шарапова уточнила, что в роддоме в течение трех дней, пока молодая мама находится в палате, медсестры учат ее ухаживать за ребенком. Медучреждение проводит дни открытых дверей для будущих родителей, пять раз в неделю проходят бесплатные занятия с женщинами и членами семей по подготовке к родам.

К осени 2019 года в составе роддома №4 построят неонатальный корпус, в нем будут отделения катамнеза и реабилитации для детей, которые выписались из роддома, а также клинические отделения второго этапа выхаживания недоношенных детей.