РИАМО - 12 янв. Электричка сообщением 47-й километр – Москва сбила двух мужчин в районе станции «Малаховка» Казанского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сегодня около 18:10 в районе станции «Малаховка» Казанского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением 47-й километр - Москва смертельно травмированы двое мужчин в возрасте 45-50 лет», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Транспортная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.