РИАМО - 12 янв. На внутренней стороне 16-го километра МКАД произошло ДТП, столкнулись четыре машины, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На внутренней стороне 16-го километра МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств. Без пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что движение после дорожной аварии по внутренней стороне МКАД восстановлено.

Массовое ДТП с участием большегруза и 12 машин на МКАД. ВИДЕО>>