РИАМО - 12 янв. Более 30 полос препятствий с психофизической имитацией военных действий появятся в Московской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях в текущем году, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В 2019 году появится 34 психологические полосы в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской и Московской областях. Весь личный состав подразделений, воинских частей общевойсковой армии ЗВО пройдет обучение по специальному методу психологической подготовки военнослужащих в экстремальных условиях», - говорится в сообщении.

На полосах препятствий создадут психофизическую имитацию реальных военных действий. Такая тренировка должна подготовить военнослужащих к боевым условиям, кризисным ситуациям на поле боя.

По итогам тренировки военные психологи изучат воздействие раздражающих факторов и специально созданных эффектов - звука падающих снарядов, криков женщин и детей, имитации крови, дыма, огня, взрывов боеприпасов, которые сужают зону комфорта при прохождении полосы препятствий.

Чтобы научить военнослужащих противодействовать психологическим раздражителям, используют опыт применения более 20 методик.