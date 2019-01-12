РИАМО – 12 янв. В Москве финалистка популярного телешоу об экстрасенсах Елена Голунова лишилась боковых зеркал со своего автомобиля Toyota Land Cruiser, сообщает Mash.
«Финалистка «Битвы экстрасенсов» не смогла предсказать кражу зеркал со своей машины», - говорится в сообщении.
Как отмечается на официальном сайте колдуньи, Елена Голунова – «сильнейшая ведьма Сибири», которая знает, как устроена жизнь «во всех ее измерениях».
Голунова также является матерью звезды «Дома-2» Влада Кадони.
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