РИАМО - 12 янв. Российский лыжник Глеб Ретивых завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене, сообщает Газета.ru.

«На финишном отрезке пропустил немного вперед Глеб норвежца Скара, тому этой дистанции хватило, чтобы завоевать золото. Тройку призеров замкнул еще один норвежский лыжник Эрик Вальнес», - говорится в сообщении.

В субботу на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене прошли соревнования в спринте у мужчин и женщин. В женском спринте медалей россиянки не завоевали.