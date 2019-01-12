РИАМО - 12 янв. В предстоящее воскресенье, 13 января, у москвичей и гостей столицы есть последний шанс посмотреть на ледяные копии Колизея, Сфинкса и Кремлевской стены, которые установили в парке Победы в рамках фестиваля «Ледовая Москва», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Первый известный шедевр ледовой архитектуры в России был создан в 1740 году. Ледовый дом, построенный в Санкт-Петербурге, произвел невероятное впечатление на современников. Наш фестиваль «Ледовая Москва» продолжает традиции. Сходите, завтра последний день», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

IV новогодний фестиваль «Ледовая Москва» стартовал в парке Победы на Поклонной горе в конце декабря. К открытию в парке установили ледяные копии древних памятников и самых знаменитых сооружений мира. Гости могут увидеть копии римского Колизея, дворца китайских императоров, главного храма древних Афин Парфенона, Большого сфинкса и пирамиды Хеопса.

Традиционной визитной карточкой фестиваля ледяных скульптур является копия Кремлевской стены с пятью башнями и каскадом ледяных горок. Высота ледяной Спасской башни достигает 10 метров, а протяженность самой большой горки – около 100 метров. Кроме того, на площадке фестиваля можно увидеть копию еще одной столичной достопримечательности – собора Василия Блаженного.