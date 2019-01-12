РИАМО - 12 янв. Неизвестный украл автомобиль Land Rover Range Rover от ресторана на западе столицы, материальный ущерб составляет около 3,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он отметил, что 10 января в 22:35 в службу «02» поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о краже автомобиля по адресу: Кутузовский проспект, дом 12, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 10 января с 21:30 до 22:30 неизвестный от ресторана по указанному адресу совершил кражу автомобиля Land Rover Range Rover, принадлежащего заявительнице», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 3,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».