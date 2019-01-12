РИАМО – 12 янв. Специалисты работают над восстановлением двусторонней связи с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р», сообщает Газета.ru.

Ранее была частично потеряна связь с телескопом «Спектр-Р». Он не работает только на прием командной информации, но на Земле продолжают принимать данные от него. При этом гарантийный срок существования телескопа уже истек, однако его работу продлили до конца 2019 года.

«Начиная с утра 10 января в работе служебных систем возникли замечания, не позволяющие в настоящий момент осуществлять решение целевой задачи. Специалистами Главной оперативной группы управления КА ведутся работы по устранению имеющихся замечаний», - сказал представитель «Роскосмоса».

Он добавил, что «Спектр-Р» был запущен в 2011 году, его гарантийный срок истек в 2014 году.

Как уточнил научный руководитель проекта «Радиоастрон» член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, с утра 10 января было проведено уже три нештатных сеанса связи с аппаратом, но пока они не увенчались успехом. Следующий сеанс намечен на 13 января.

«Радиоастрон» - это проект по проведению фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Его основу составляет уникальная орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-Р» с десятиметровым космическим радиотелескопом на борту. Вместе с земными радиотелескопами она образует единый радиоинтерферометр со сверхбольшой базой.