РИАМО - 12 янв. Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после обрушения в жилом доме, постепенно улучшается - ножку малыша удастся спасти, сообщает РИА Новости.
После возвращения в сознание мальчик постепенно переходит на самостоятельное питание. Также малыш проявляет эмоциональную активность и общается с мамой.
В Магнитогорске утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Погибли 39 человек.
Во время разбора завалов спасатели обнаружили живым младенца, он провел под обрушившимся домом более 35 часов. Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, переломы и обморожение. Самолетом мальчика перевезли в столичное НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
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