РИАМО - 12 янв. Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после обрушения в жилом доме, постепенно улучшается - ножку малыша удастся спасти, сообщает РИА Новости.

«Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжают пристально наблюдать за состоянием десятимесячного Вани Фокина. За минувшую неделю оно было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы», - говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения РФ.

После возвращения в сознание мальчик постепенно переходит на самостоятельное питание. Также малыш проявляет эмоциональную активность и общается с мамой.

В Магнитогорске утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Погибли 39 человек.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили живым младенца, он провел под обрушившимся домом более 35 часов. Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, переломы и обморожение. Самолетом мальчика перевезли в столичное НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.