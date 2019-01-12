РИАМО - 12 янв. Находящиеся под арестом в столичном СИЗО «Бутырка» футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин очень скромно встретили Новый год, сообщает Газета.ru.

В такой обстановке футболисты Новый год встречали впервые в жизни.

«По возможности посещали зал и храм. Все остальное - как у рядовых заключенных. Все необходимые передачки были совершены до Нового года. Это немного скрасило их однообразное времяпрепровождение», - сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Он уточнил, что Мамаев серьезно настроен принять участие в футбольном матче между командами заключенных и сотрудников СИЗО. Сейчас заинтересованные стороны решают все вопросы относительно организации мероприятия.

«Павел Мамаев собирается сыграть в футбол на территории СИЗО «Бутырка», там есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле. Матч планируется провести между заключенными. Такой благотворительной направленности социальный проект, чисто поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО», — добавил Бушманов.

Он подчеркнул, что может быть организовано несколько игр, поскольку желающих сыграть в одной команде с бывшими футболистами сборной России слишком много. Но будет ли принимать участие в игре Кокорин, пока не очень понятно.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Ранее Тверской суд столицы продлил арест спортсменам до 8 февраля 2019 года. Защита обжаловала постановление суда, однако Мосгорсуд жалобы адвокатов не удовлетворил.