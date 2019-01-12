РИАМО - 12 янв. Пьяная ссора в подмосковном Лосино-Петровском закончилась поножовщиной, женщина ранила своего сожителя в живот, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 11 января в 12:27 из своей квартиры в доме 8 по улице Октябрьской в Лосино-Петровском бригадой скорой помощи был госпитализирован мужчина 1965 года рождения с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции сожительница пострадавшего 1975 года рождения. Преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».