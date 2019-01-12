РИАМО - 12 янв. Сотрудники полиции получили сообщение о драке в баре на улице Ворошилова в подмосковном Серпухове, но по приезду на указанный адрес никого не обнаружила, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее СМИ сообщали, что 9 января компания подростков устроила драку в ресторане Burger King в Серпухове.

«Девятого января поступило сообщение о том, что драка происходит в одном из барных заведений по адресу: улица Ворошилова. Сотрудники полиции выезжали на место, но информация не подтвердилась», - сказал собеседник агентства.

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