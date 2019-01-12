РИАМО - 12 янв. Новые назначения в департаменте градостроительной политики и департаменте строительства Москвы связаны с необходимостью усиления руководства ведомств столичного стройкомплекса, перед которым стоит большое количество задач на ближайшие годы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На минувшей неделе мэр столицы Сергей Собянин подписал документы о кадровых перестановках в ряде департаментов. В частности, Сергей Сущенко назначен на должность заместителя руководителя департамента строительства, Дмитрий Стулов назначен заместителем руководителя департамента градостроительной политики. Карен Оганесян стал заместителем руководителя департамента строительства, Максим Степанов - первым заместителем руководителя департамента градостроительной политики.

«У нас Адресно-инвестиционная программа 2019-2021 годов выросла по сравнению с 2010-2012 годами в три раза, а количество сотрудников выросло ненамного, процентов на 10. Мы в конце года готовили изменение структуры управления всего комплекса. У нас добавилось большое количество задач – метро удваивается, МЦД, в реновации необходимо выйти на проектирование и строительство 5 миллионов квадратных метров недвижимости», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в департаменте строительства определили заместителя, который будет заниматься только вопросами метрополитена.

«Несмотря на то, что я сам провожу штабы и руководитель департамента строительства проводит штабы, все равно есть вопросы, которые требуют ежедневных совещаний, штабов и организации этого процесса. Сергей Валерьевич Сущенко раньше работал в департаменте градостроительной политики, он возглавит направление метростроения. Опытный человек, хороший организатор. Надеемся, что даст серьезный толчок в этой работе», - добавил Хуснуллин.

Он отметил, что Карена Оганесяна назначали заместителем руководителя департамента строительства в сфере социальных объектов. Хуснуллин напомнил, что в Москве за ближайшие три года необходимо построить 265 объектов социальной направленности.

«Также в департамент строительства мы взяли дополнительно нового заместителя на направление здравоохранения. Мы планируем построить 30 с лишним поликлиник, пять крупных, мирового уровня медицинских центров. Мы усилили блок департамента градполитики. Взяли бывшего заместителя префекта Восточного административного округа столицы Дмитрия Стулова на работу по вводу недвижимости вместо Сергея Сущенко», - добавил Хуснуллин.

По его словам, всю нормотворческую деятельность теперь будет вести Максим Степанов, который стал первым заместителем руководителя департамента градостроительной политики.

«Дополнительных заместителей планируется пригласить в Москомархитектуру. В Москомстройинвесте будет усиление, так как объем работы прибавился. Мы фактически в каждом комитете департамента делаем определенные кадровые перестановки, просто усиливаемся, потому что работы стало очень много», - заключил Хуснуллин.